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В мире     30.11.2021 08:25

Штамм "Омикрон", по мнению китайских экспертов, может преодолевать иммунитет к коронавирусу

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Теги:  Омикрон  Китай  коронавирус 

30 ноября, Mossovetinfo.ru - Новый штамм, по мнению китайских экспертов, может преодолевать иммунитет к коронавирусу, который уже сформировался в организме человека.

Штамм "Омикрон", по мнению китайских экспертов, может преодолевать иммунитет к коронавирусу, который уже сформировался в организме человека после прививок и/или болезни, - считает директор инфекционной больницы Хуашань Фуданьского университета Чжан Вэньхун, сообщает "Хуаньцюван".

По мнению эпидемиолога Чжун Наньшань, штамм "Омикрон" наиболее живуч среди всех известных штиммов, способен побеждать в конкурентной борьбе все другие разновидности коронавируса и в итоге доминирует во всех популяциях попадает.

В настоящее время в разных странах идет процесс изучения нового штамма и способов борьбы с ним.

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Теги: 
Омикрон  Китай  коронавирус 

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