США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине

7 декабря. Mossovetinfo.ru - США не будут направлять официальных дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине 2022 года. Об этом в ходе брифинга заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.



Такое решение, по ее словам, принято из-зп продолжающегося геноцида и преступления против человечности в Синьцзяне и других нарушений прав человека.



При этом американские спортсмены примут участие в Олимпиаде.



XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.