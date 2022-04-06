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В мире     06.04.2022 07:51

США признали, что нет невозможности исключить Россию из Совбеза ООН

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Теги:  ООН  Россия  Украина  США  Совбез  Зеленский 

6 апреля, Mossovetinfo.ru - Соединенные Штаты не видят возможности для исключения России из состава постоянных членов Совбеза ООН, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, трансляция велась на YouTube-каналах ряда СМИ США.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC также признала, что исключить Россию из Совета Безопасности нет возможности.

Ранее, 5 апреля, президент Украины Зеленский выступил за исключение России из Совбеза ООН. Ранее, в начале марта, Зеленский уже требовал исключить Россию из Совета Безопасности организации, но получил разъяснение по данному вопросу о неправомерности таких требований.

Россия является постоянным членом СБ ООН. Участие России в Совете безопасности ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации наравне с Китаем, Францией, Великобританией и США. Для исключения РФ необходимо вносить поправку в Устав ООН. Для этого необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право вето на подобное предложение.

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Теги: 
ООН  Россия  Украина  США  Совбез  Зеленский 

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