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В мире     14.02.2022 22:43

США временно перемещают посольство из Киева во Львов

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Теги:  США  Украина  Россия  конфликт 

14 февраля. Mossovetinfo.ru - Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил в понедельник о перемещении посольства США в Украине из Киева во Львов на фоне опасений российского вторжения.

Временное перемещение небольшого количества оставшегося дипломатического персонала посольства обосновывается резким ускорением наращивания российских сил, обеспечением безопасности сотрудников, - говорится в заявлении госсекретаря.

Также Блинкен призвал всех оставшихся граждан США в Украине немедленно покинуть страну.

Госсекретарь отметил, что путь для дипломатии в решении конфликтной ситуации в Украине остается доступным.

Wall Street Journal сообщил, что в посольстве США в Киеве уничтожили компьютерные станции.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал покинувших страну госслужащих вернуться на родину в течение суток, либо в отношении таких чиновников будут сделаны «серьезные выводы».

Ранее Зеленский призвал предоставить доказательства о планах Москвы начать военные действия именно 16 февраля и заявил, что в информационном поле «слишком много» данных о вторжении России на Украину.

Размещенная в ряде западных СМИ информация о том, что Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля спровоцировала дополнительный рост напряженности внутри и вне Украины, призывы правительств многих стран к своим гражданам покинут Украину, ограничение полетов в воздушном пространстве Украины.

Ранее стало известно, что диппредставительства во Львов переводят Канада и ФРГ.

16 - 17 февраля 2022 года в штаб-квартире НАТО под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Заседание Североатлантического совета (НАК) на уровне министров обороны.

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Теги: 
США  Украина  Россия  конфликт 

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