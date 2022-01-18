В 2021 году ВВП Китая вырос на 8,1 проц в годовом исчислении

18 января. Mossovetinfo.ru - Валовой внутренний продукт /ВВП/ Китая достиг в 2021 году 114,367 трлн юаней (около 18 трлн долларов США), увеличившись в пересчете в постоянные цены на 8,1 проц в годовом исчислении.



Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные Государственным статистическим управлением КНР.



Также в 2021 году вырос уровень благосостояния граждан Китая. Среднедушевой доход, находящийся в непосредственном распоряжении населения Китая, номинально вырос на 9,1 проц. в годовом исчислении и составил 35 128 юаней (около 5 523 долл. США).



Отмечается, что среднегодовой рост ВВП за последние два года составил 5,1 процентов.