 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
В мире     18.01.2022 06:55

В 2021 году ВВП Китая вырос на 8,1 проц в годовом исчислении

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Китай  ВВП  благосостояние 

18 января. Mossovetinfo.ru - Валовой внутренний продукт /ВВП/ Китая достиг в 2021 году 114,367 трлн юаней (около 18 трлн долларов США), увеличившись в пересчете в постоянные цены на 8,1 проц в годовом исчислении.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные Государственным статистическим управлением КНР.

Также в 2021 году вырос уровень благосостояния граждан Китая. Среднедушевой доход, находящийся в непосредственном распоряжении населения Китая, номинально вырос на 9,1 проц. в годовом исчислении и составил 35 128 юаней (около 5 523 долл. США).

Отмечается, что среднегодовой рост ВВП за последние два года составил 5,1 процентов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Китай  ВВП  благосостояние 

Возврат к списку

Лента новостей

06:55 В мире В 2021 году ВВП Китая вырос на 8,1 проц в годовом исчислении

06:35 Мнения Администрирование Северного морского пути должно перейти к "Росатому" - Лихачев

06:07 Другое В США призвали отложить развертывание сетей 5G близи аэропортов

10:48 Общество В РПЦ рекомендуют не совершать в этом году массовых крещенских купаний

10:28 Общество В столичном регионе из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности

Актуальные материалы

11:11 Другое Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году

18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

19:28 Город (Москва и область) Максимальный тариф на парковку вырастет в Москве с 24 декабря

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru