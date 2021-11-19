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В мире     19.11.2021 19:06

В Австрии на 20 дней вводится общенациональный локдаун

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Теги:  Австрия  пандемия  COVID-19  локдаун  вакцинация  вакцинация от коронавируса 

19 ноября, - Mossovetinfo.ru - Власти Австрии приняли решение ввести режим национальной самоизоляции - общенациональный локдаун с 22 ноября в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщил австрийский канцлер Александер Шалленберг.

Также канцлер сообщил о введении в Австрии обязательной вакцинации от коронавируса. На протяжении длительного времени, по словам Шелленберга, в руководстве страны был политический консенсус о нежелании вводить обязательную вакцинацию, поскольку рассчитывали убедить людей сделать это добровольно.

"Долго, возможно, слишком долго я и другие исходили из того, что людей в Австрии можно убедить в необходимости привиться добровольно, чтобы защитить своих близких, друзей, коллег. Но необходимо смотреть реальности в глаза", — сообщил канцлер.

Соответствующий закон, об обязательной вакцинации, должен вступить в силу не позднее начала февраля, после всесторонней оценки и обсуждения. Будут исключения для людей, которым не следует делать прививки по медицинским показаниям. Также пока не ясно, с какого возраста должна начинаться обязательная вакцинация.

Среди мер, которые вводятся в Австрии:
- с 22 ноября максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря. Затем ограничения останутся в силе для невакцинированных жителей страны;
- ограничения на выезд будут действовать как для непривитых, так и для вакцинированных людей до 12 декабря;
- на период вынужденной самоизоляции перестанут работать практически все магазины, рестораны, отели, фитнес-центры и так далее. Работу продолжат только продуктовые магазины и аптеки, банковские и почтовые отделения. Без уважительной причины горожанам не получится покинуть свое место проживания;
- маска является обязательной на всех уровнях школы, в том числе и в классе. Детям разрешается оставаться дома без справки от врача;
- университеты сами решают в каком формате будут работать. Многие из них уже объявили , что переходят на дистанционное цифровое обучение;
- обязательная вакцинация от COVID-19 с 1 февраля.
- национальный совет по вакцинации Австрии на фоне заболеваемости среди привитых рекомендовал проводить ревакцинацию через четыре месяца;
- пострадавшие сферы получат необходимую финансовую поддержку.

Ранее, 15 ноября, в Австрии уже ввели режим самоизоляции для непривитых и непереболевших граждан страны. Однако это не помогло справиться с критической эпидемиологической ситуацией, ростом по заболеваемости COVID-19. Отмечается, что помимо рекордов по заболеваемости в медицинских учреждениях заканчиваются места для госпитализации тяжелобольных.

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Теги: 
Австрия  пандемия  COVID-19  локдаун  вакцинация  вакцинация от коронавируса 

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