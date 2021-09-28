В Белоруссии могут провести референдум по вопросу смертной казни

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что в стране могут провести референдум по вопросу смертной казни.



По словам Миклашевича, в настоящее время Конституционная комиссия не считает необходимым выносить вопрос о смертной казни на референдум по новой редакции Конституции страны, однако этот вопрос может быть вынесен на отдельный референдум позднее.



Глава КС Белоруссии напомнил, что вопрос о смертной казни уже рассматривался на референдуме в 1996 году. Тогда 80,5% участников референдума высказались за ее сохранение.



«И для проведения специального референдума требуются соответствующая работа, социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения», - приводит слова Миклашевича агентство БелТА.



В настоящее время Белоруссия является единственной страной Европы, в которой применяется смертная казнь.