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В мире     28.09.2021 16:56

В Белоруссии могут провести референдум по вопросу смертной казни

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Теги:  Белоруссия  смертная казнь  референдум 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что в стране могут провести референдум по вопросу смертной казни.

По словам Миклашевича, в настоящее время Конституционная комиссия не считает необходимым выносить вопрос о смертной казни на референдум по новой редакции Конституции страны, однако этот вопрос может быть вынесен на отдельный референдум позднее.

Глава КС Белоруссии напомнил, что вопрос о смертной казни уже рассматривался на референдуме в 1996 году. Тогда 80,5% участников референдума высказались за ее сохранение.

«И для проведения специального референдума требуются соответствующая работа, социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения», - приводит слова Миклашевича агентство БелТА.

В настоящее время Белоруссия является единственной страной Европы, в которой применяется смертная казнь.

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Теги: 
Белоруссия  смертная казнь  референдум 

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