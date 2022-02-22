В Белоруссии стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции

22 февраля, Mossovetinfo.ru - В Белоруссии началось досрочное голосование на конституционном референдуме, которое пройдет с 22 по 26 февраля включительно. 27 февраля - основной день голосования. Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования, - сообщает БЕЛТА.



На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?



В списки для голосования на конституционном референдуме включены более 6,8 млн белорусских граждан

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Указ "О назначении республиканского референдума" был подписан Президентом Белоруссии Александром Лукашенко 20 января.



Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за сильного ветра.



Фото: БЕЛТА