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В мире     08.06.2021 10:55

Лукашенко ужесточил наказание за несанкционированные митинги в Белоруссии

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Теги:  Белоруссия  Александр Лукашенко  Лукашенко  законы  несанкционированные акции 

8 июня. Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ужесточающий наказание за проведение несогласованных митингов, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Согласно новому закону, к уголовной з нарушение порядка проведения массовой акции ответственности могут бить привлечены лица, которые в течение года дважды подвергались административному наказанию за участие в несанкционированных акциях и после второго взыскания снова совершили нарушение. За это человек может быть лишен свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, ужесточается ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ранее за это полагалось лишение или ограничение свободы на срок до 3 лет, по новому закону - до 4 лет лишения свободы или от 2 до 5 лет ограничения свободы.

Вводится ответственность за участие в экстремистской организации - до 4 лет ограничения свободы или от 2 до 6 лет лишения свободы.

Также вводится уголовная ответственность для владельцев интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации. Помимо этого, закон устанавливает уголовную ответственность за распространение персональных и сведений о частной жизни граждан без их согласия.

Ужесточены наказания за убийство полицейских и военнослужащих, за сопротивление правоохранителям, за угрозы правоохранителям, судьям, представителям власти и членам их семей, наказание за клевету, за призывы к действиям, способным нанести вред государственной безопасности, за публичные призывы к несанкционированным акциям, за надругательство над государственными символами.

Основные положения закона вступят в силу через 10 дней, некоторые - через три месяца.

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Теги: 
Белоруссия  Александр Лукашенко  Лукашенко  законы  несанкционированные акции 

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