В ЕС намерены ужесточить правила выдачи шенгенских виз

31 мая. Mossovetinfo.ru — Совет Европы одобрил поправки в визовый информационный сервис (VIS), которую используют при выдаче краткосрочных виз для въезда в Шенгенскую зону, сообщается на официальном сайте Совета ЕС.



В сообщении указано, что изменения должны повысить безопасность процедуры выдачи виз, улучшить проверку заявлений и помочь в выявлении лиц, представляющих угрозу безопасности или нарушающих миграционные правила.



Предлагаются следующие изменения: отпечатки пальцев необходимо будет сдавать с 6 лет (сейчас - с 12 лет). Биометрия детей до 12 лет будет удаляться из баз данных после истечения срока действия визы или при выезде из Шенгенской зоны.



Сдавать фото необходимо будет при подаче заявления, при этом, страны выдающие визы, могут потребовать заранее напечатанные фото.



В VIS будут вносить данные не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных видах на жительство и видах на жительство. В настоящее время такой единой базы не существует.



Перед тем, как выдать визу, будет проводиться расширенная проверка биографических данных заявителя.



Принятые Советом Европы изменения должен утвердить Европарламент.