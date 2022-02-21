В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

21 февраля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал вечером 21 февраля в Кремле указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики».



Также Путин и главы ДНР и ЛНР подписали Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и этими республиками.



Ожидается, что 22 февраля договора будут ратифицированы Госдумой и Советом Федерации России.



Подписание указов о признании ДНР и ЛНР и договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи состоялось после того как Владимир Путин обратился к россиянам с видеообращением, чтобы проинформировать их о принимаемых решениях в связи с критическим характером ситуации на Донбассе.



Путин отметил, что обращается к гражданам России и соотечественникам на Украине.



Фото: пресс-служба Кремля