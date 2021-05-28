Другие материалы
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В мире
31.05.2021, 09:43
В МИД рассказали о подготовке России к возможному отключению от SWIFT
31 мая. Mossovetinfo.ru — Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью...
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В мире
28.05.2021, 16:13
Директор Ryanair назвал «неправдивой и неточной» расшифровку переговоров Минска с пилотом
28 мая. Mossovetinfo.ru — Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что предоставлен...
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В мире
28.05.2021, 11:56
Украина с 29 мая закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов
28 мая. Mossovetinfo.ru — Украина с 29 мая закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов, сообщает п...