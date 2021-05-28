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В мире     31.05.2021 09:43

В МИД рассказали о подготовке России к возможному отключению от SWIFT

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Теги:  МИД РФ  санкции  SWIFT 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости рассказал о возможности вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль» против России.

По словам Биричевского, действия Запада нельзя назвать санкциями, так правом их вводить обладает только легитимный орган - Совет безопасности ООН. Односторонние действия западных стран Биричевский назвал установкой барьеров для защиты своих частных интересов.

«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», - заявил Биричевский.

При этом, он напомнил, что хотя сейчас речь об этом не идет, в России давно идет подготовка к возможному отключению SWIFT.

Ранее возможность отключения России от SWIFT допустил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Теги: 
МИД РФ  санкции  SWIFT 

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