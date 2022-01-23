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В мире     23.01.2022 11:05

В Пекине прошла репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022

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Теги:  Пекин  Олимпиада  открытие  репетиция 

23 января. Mossovetinfo.ru - Около 4 тыс человек в субботу на Национальном стадионе в Пекине приняли участие в репетиции церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022. Репетиция прошла на Национальном стадионе КНР, который известен как "Птичье гнездо". Здесь же 4 февраля состоится церемония открытия Олимпиады. Об этом сообщает Синьхуа.

Церемония открытия, отличительными чертами которой станут низкоуглеродные и научно-технологические инновации, призвана выразить стремление сформировать сообщество единой судьбы человечества и провести "экономные, безопасные и яркие" Игры, - отмечается в сообщении.

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид в четверг в своем заявлении призвал все государства-члены ООН соблюдать "олимпийское перемирие" во время предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. XIII Паралимпийские зимние игры состоятся с 4 по 13 марта.

Фото: Синьхуа


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Теги: 
Пекин  Олимпиада  открытие  репетиция 

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