14:34 В мире В Пентагоне признали, что ошибочно нанесли удар с воздуха по мирным жителям в Кабуле
14:10 Город (Москва и область) Собянин проголосовал с помощью ДЭГ в штабе по наблюдению за выборами
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