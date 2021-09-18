В Пентагоне признали, что ошибочно нанесли удар с воздуха по мирным жителям в Кабуле

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи признал, что удар американского беспилотника в Кабуле 29 августа был ошибочным, сообщает Reuters.



Американское командование завершило расследование последствий авиаудара и установили, что в результате удара погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей. При этом, американцы сомневаются, что в результате авиаудара были ликвидированы лица, причастные к деятельности «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).



«Я как военачальник, курировавший операцию, несу полную ответственность за удар и эти трагические последствия», - заявил Маккензи.



Генерал принес извинения за гибель мирных жителей и подчеркнул, что в дальнейшем, в случае нанесения новых ударов по террористам в Афганистане, будут выбирать цель дольше и внимательнее, чтобы исключить вероятность ошибки.



Свои извинения принес также министр обороны США Ллойд Остин.