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В мире     18.09.2021 14:34

В Пентагоне признали, что ошибочно нанесли удар с воздуха по мирным жителям в Кабуле

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Теги:  США  Афганистан  террористы  военные  извинения 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи признал, что удар американского беспилотника в Кабуле 29 августа был ошибочным, сообщает Reuters.

Американское командование завершило расследование последствий авиаудара и установили, что в результате удара погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей. При этом, американцы сомневаются, что в результате авиаудара были ликвидированы лица, причастные к деятельности «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).

«Я как военачальник, курировавший операцию, несу полную ответственность за удар и эти трагические последствия», - заявил Маккензи.

Генерал принес извинения за гибель мирных жителей и подчеркнул, что в дальнейшем, в случае нанесения новых ударов по террористам в Афганистане, будут выбирать цель дольше и внимательнее, чтобы исключить вероятность ошибки.

Свои извинения принес также министр обороны США Ллойд Остин.

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Теги: 
США  Афганистан  террористы  военные  извинения 

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