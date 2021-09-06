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В мире     06.09.2021 08:25

В США предупредили об опасности «мю»-штамма COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  штаммы  защита 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CBS заявил, что мю-штамм коронавируса, благодаря некоторым мутациям, может обходить защиту антител.

Фаучи отметил, что специалисты очень серьезно относятся к мю-штамму и внимательно следят за мутациями коронавируса. Мю-штамм коронавируса впервые был выявлен в январе 2021 года в Колумбии. С тех пор случаи заражения данным штаммом были выявлены в 40 странах, включая США, Перу, Чили и другие.

В России случаев заражения мю-штаммом выявлено не было. При этом, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что российские вакцины защищают от всех мутаций коронавируса.

Ранее сообщалось, что переболевшие COVID-19 москвичи смогут пройти углубленную диспансеризацию бесплатно.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  штаммы  защита 

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