Во Франции ввели масочный режим для детей с шести лет

1 января. Mossovetinfo.ru - Масочный режим для детей с шести лет станет обязательным во Франции с 3 января. Решение принято правительством страны в связи с ростом числа заболевших коронавирусом до 200 000 человек в сутки. Дополнения к действующим в стране ограничениям из-за пандемии коронавируса опубликованы на официальном сайте правительства Франции.



Дети будут будут обязаны носить маски в общественных местах. В Париже установлен запрет находится на улице без маски.



Сейчас маски обязаны носить все жители страны старше 11 лет.