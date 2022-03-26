Все 132 пассажира разбившегося в Китае самолета мертвы – чиновник

26 марта, Mossovetinfo.ru - Все 132 пассажира самолета авиакомпании China Eastern Airlines, разбившегося 21 марта, мертвы сообщили сегодня вечером официальные источники, передает ИА Синьхуа.



Крушение произошло на территории Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.



Авиакомпания China Eastern Airlines сообщила в четверг что приостановила полеты 223 самолетов Boeing 737-800 для дополнительной проверки.