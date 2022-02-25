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В мире     25.02.2022 08:42

Второй пакет санкций Евросоюза (ЕС) затронет 70% российского банковского рынка

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Теги:  Евросоюз  Россия  санкции  Украина  кризис 

25 февраля. Mossovetinfo.ru - ЕС объявил о новых санкциях «максимального воздействия» на Россию. Новые ограничения были согласованы накануне, 24 февраля. Санкции вводятся в связи с объявленными и осуществляемыми Россией решениями и действиями по Донбассу.

Санкции окажут «максимальное влияние на российскую экономику и политическую элиту», заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Второй пакет санкций Евросоюза (ЕС) затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе. объявила Урсула фон дер Ляйен.

Санкции также ограничивают доступ России к «критически важным технологиям», в том числе в нефтяном секторе, авиастроении, комплектующих в этих секторах и электронике.

Дипломаты, связанные с ними группы и бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в ЕС.

Вводятся ограничивая их депозиты российских элит, «чтобы они больше не могли прятать свои деньги в безопасных убежищах в Европе».

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Теги: 
Евросоюз  Россия  санкции  Украина  кризис 

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