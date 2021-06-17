Зеленский выступил с призывом к Путину на русском языке из-за Донбасса

17 июня. Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с иностранными журналистами обратился с призывом на русском языке к президенту России Владимиру Путину по поводу Донбасса, обращение опубликовано на официальном сайте украинского президента.



Зеленский отметил, что и у Украины, и у России, может быть множество вопросов по поводу двусторонних отношений, однако, когда речь идет о том, чтобы закончить войну, повестка дня значения не имеет, необходимо встретиться и начать диалог.



«Когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», - заявил президент Украины.



Зеленский также заявил, что у России и Украины общая история и русские люди не хотят войны.



При этом, по мнению Зеленского, именно Москва оттягивает начало переговоров, хотя вопрос таким образом не решить. В то же время, по мнению президента Украины, на переговорах может обсуждаться только вопрос прекращения боевых действий на Донбассе.



Официальных комментариев Кремля на обращение украинского президента на данный момент нет.