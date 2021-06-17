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В мире     17.06.2021 10:42

Зеленский выступил с призывом к Путину на русском языке из-за Донбасса

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Теги:  Владимир Зеленский  Владимир Путин  обращение  Украина  Донбасс  переговоры 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с иностранными журналистами обратился с призывом на русском языке к президенту России Владимиру Путину по поводу Донбасса, обращение опубликовано на официальном сайте украинского президента.

Зеленский отметил, что и у Украины, и у России, может быть множество вопросов по поводу двусторонних отношений, однако, когда речь идет о том, чтобы закончить войну, повестка дня значения не имеет, необходимо встретиться и начать диалог.

«Когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», - заявил президент Украины.

Зеленский также заявил, что у России и Украины общая история и русские люди не хотят войны.

При этом, по мнению Зеленского, именно Москва оттягивает начало переговоров, хотя вопрос таким образом не решить. В то же время, по мнению президента Украины, на переговорах может обсуждаться только вопрос прекращения боевых действий на Донбассе.

Официальных комментариев Кремля на обращение украинского президента на данный момент нет.

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Теги: 
Владимир Зеленский  Владимир Путин  обращение  Украина  Донбасс  переговоры 

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