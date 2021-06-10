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В России     10.06.2021 18:01

АТОР попросила власти открыть больше зарубежных направлений

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Теги:  АТОР  туризм  авиасообщение 

10 июня. Mossovetinfo.ru — Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович обратился с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой, с просьбой расширить количество зарубежных направлений для российских туристов, сообщает РБК.

«Ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год», - говорится в письме.

Особенно сильно по российским туристам ударило закрытие Турции, отмечается в письме. Из-за этого возможности отдохнуть на море лишились около 1,3 миллиона россиян. Кроме того, из-за закрытия турецких курортов объем обязательств российских турфирм перед клиентами увеличился до 44 миллиардов рублей.

В письме отмечается, что в настоящий момент для российских туристов открыта 21 страна, однако только половина из них интересует туристов. Но даже в эти страны туристам попасть сложно, так как по сравнению с 2019 годом авиасообщение сократилось в десять раз.

Также в письме указано, что Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис и ряд других стран, популярных российских туристов, готовы принимать россиян без обязательного карантина, просто при наличии отрицательного теста или документа о вакцинации. При этом, уровень заболеваемости коронавирусом в этих странах невысок.

В письме указано, что открытие авиаперевозок хотя бы в эти страны, позволит сохранить россиянам планы на отдых, а также сократит недовольство ситуацией.

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Теги: 
АТОР  туризм  авиасообщение 

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