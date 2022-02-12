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В России     12.02.2022 09:09

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения по обороне Крыма

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Теги:  Россия  Крым  Черноморский флот  учение 

12 февраля. Mossovetinfo.ru - Более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов вышли в море и совершили переход в назначенные районы на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учения целью которого является оборона морского побережья Крымского полуострова, сообщает пресс-служба Южного военного округа на сайте Минобороны России.

На различных этапах учения, которое проводится под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова, корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота отработают выполнение ракетных и артиллерийских стрельб, бомбовых ударов по целям на воде, в воздухе и на суше.

Фото: сайт Минобороны


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Теги: 
Россия  Крым  Черноморский флот  учение 

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