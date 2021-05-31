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В России     31.05.2021 11:06

Более трети крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в мае

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Теги:  банки  ипотека  ставки  ипотечные кредиты  рост 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Семь банков из топ-20 банковской системы России в мае повысили ставки по ипотеке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ института развития «Дом.РФ».

Сообщается, что с момента повышения ключевой ставки в апреле, ставки по рыночным ипотечным программам подняли 11 крупных банков, из которых семь входят в топ-20, а остальные в топ-60. Ставки подняты по всем рыночным программам ипотеки кроме тех, в которых используется господдержка. Рост ставок по ипотеке составил от 02, до 1,5%

Среди банков, которые подняли ставки по ипотеке называются «Альфа-банк», Сбербанк, «Газпромбанк», Банк «Открытие», Всероссийский банк реконструкции и развития и другие.

В банках объясняют повышение ставок по ипотеке повышение ключевой ставки, однако отмечают, что главную роль играет уровень инфляции.

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Теги: 
банки  ипотека  ставки  ипотечные кредиты  рост 

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