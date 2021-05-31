31 мая. Mossovetinfo.ru — Налоговый вычет, полагающийся при покупке квартиры в ипотеку, предлагается сразу возвращат...

31 мая. Mossovetinfo.ru — Семь банков из топ-20 банковской системы России в мае повысили ставки по ипотеке, сообщает «К...