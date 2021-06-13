До 31 градуса жары ожидается в Москве к следующим выходным

13 июня. Mossovetinfo.ru - К следующим выходным, 19-20 июня, дневная погода в Москве ожидается до плюс 26-31 градусов, сообщает центр погоды «Фобос». «Это на 5 градусов выше, чем должно быть в это время года», - говорится в сообщении. В ночное время будет 13-18 градусов тепла.



Согласно предварительным долгосрочным прогнозам, в Центральной России на продолжительное время сохранится относительно теплое, солнечное и сухое лето, сообщает «Фобос».



Июль окажется по температуре на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20-40%.