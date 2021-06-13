21:23 В России До 31 градуса жары ожидается в Москве к следующим выходным
11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль
11:24 Город (Москва и область) Выпускной в Парке Горького в 2021 году отменен
11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса
11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль
11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса
19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19
17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»
15:04 Город (Москва и область) В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:03 Город (Москва и область) Собянин обьявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве