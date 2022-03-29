ДОМ.РФ предупредит профильные ведомства о рисках долгостроев

29 марта. Mossovetinfo.ru - Профильные ведомства, на которые возложены полномочия по контролю в сфере долевого строительства, смогут получить в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) прогноз угрозы срыва сроков ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, сообщила пресс-служба института развития «Дом.РФ».



Прогноз формируется с помощью технологий машинного обучения (ML-технологий и доступен в личном кабинете исполнительных органов власти на сайте в разделе мониторинга.



В настоящее время в едином реестре проблемных жилых объектов института развития «Дом.РФ» находится 2144 объекта.