Евро упал ниже 83 рублей впервые с 24 июня 2020 года

7 октября. Mossovetinfo.ru – Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, следует из данных торгов на Московской бирже.



Впервые с 24 июня 2020 года евро на торгах опустился ниже 83 рублей - до 82,94 рубля за евро. Доллар упал на 66 копеек - до 71,73 рубля за доллар.



Укрепление рубля эксперты связывают с ростом цен на нефть - российская нефть марки Brent пересекла психологическую отметку в 80 долларов за баррель и поднялась в цене до 80,7 доллара.