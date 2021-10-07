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В России     07.10.2021 17:42

Евро упал ниже 83 рублей впервые с 24 июня 2020 года

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Теги:  валюты  евро  доллары  биржа  торги 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, следует из данных торгов на Московской бирже.

Впервые с 24 июня 2020 года евро на торгах опустился ниже 83 рублей - до 82,94 рубля за евро. Доллар упал на 66 копеек - до 71,73 рубля за доллар.

Укрепление рубля эксперты связывают с ростом цен на нефть - российская нефть марки Brent пересекла психологическую отметку в 80 долларов за баррель и поднялась в цене до 80,7 доллара.

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Теги: 
валюты  евро  доллары  биржа  торги 

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