 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В России     07.04.2022 17:00

Ежемесячная аудитория Рунета превысила 100 миллионов человек

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Рунет  IT-индустрия 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – Аудитория Рунета составляет более 80% населения страны и превысила 100 миллионов человек; в зоне .ru, зарегистрировано более 5 млн, а в зоне .рф – более 670 тыс. доменных имён, - сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, поздравивший представителей IT-индустрии и всех пользователей с Днём Рунета о чем проинформировал сайт правительства России. Российскому сегменту интернета сегодня исполнилось 28 лет.

При этом в марте аудитория “ВКонтакте” увеличилась до 100 миллионов человек, с учетом зарубежных пользователей, и на 64% выросло количество посещений Rutube.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Рунет  IT-индустрия 

Возврат к списку

Лента новостей

17:00 В России Ежемесячная аудитория Рунета превысила 100 миллионов человек

13:23 Город (Москва и область) Москвичам объяснили почему они получили чужие квитанции за ЖКУ

13:19 Общество Умер Владимир Жириновский

07:51 В мире США признали, что нет невозможности исключить Россию из Совбеза ООН

07:57 Постпред России при ООН показал доказательства постановочного характера провокации в Буче

Актуальные материалы

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru