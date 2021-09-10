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В России     13.09.2021 08:27

В России может увеличиться число льготников по оплате ЖКУ

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Теги:  Госдума  законопроекты  ЖКХ  льготы 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – В Госдуме намерены увеличить число льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Осенью комитет намерен внести на рассмотрение Госдумы законопроект, о снижении максимальной планки доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи. Если в настоящее время нижний порог этих расходов составляет 22%, то законопроект предполагает его снижение в 2023 году до 18%, а в 2025 году - до 15%.

Все, что превышает установленную планку в расходах семьи на оплату коммуналки, оплачивается из региональных бюджетов. В настоящее время льготами пользуются около 3 миллионов семей. В случае введения новых порогов, на льготы смогут претендовать еще около 1 миллиона семей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступил законопроект, расширяющий список категорий граждан, которые могут претендовать на получение нового жилья взамен аварийного.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  ЖКХ  льготы 

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