Государство поддержит блогеров с интересным и красивым контентом - Путин

20 апреля. Mossovetimfo.ru - Государство постарается ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, поддерживать блогеров, способных интересными, красивыми, понятными идеями и проектами подписчиков у тех, кто занимается в интернете «чернухой». Об этом Президент России Владимир Путин сказал на очной встрече с участниками заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей».



«Это, конечно, большое, без всякого преувеличения, государственное дело», - отметил президент.



Фото: сайт Президента России kremlin.ru: