 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
В России     05.07.2021 17:44

Губернатор Краснодарского края Кондратьев: купаться в Сочи сейчас опасно, многие пляжи закрыты

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Краснодарский край  Сочи  Вениамин Кондартьев  дожди  подтопление 

5 июля. Mossovetinfo.ru - После прошедшего ливня и в связи с продолжающимся штормовым предупреждением купаться на пляжах Сочи опасно, многие пляжи закрыты, сообщил в своем telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев.

Из-за сильных ливней в Сочи поднялся уровень четырех местных рек: Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. По словам Кондартьева, пострадали около 30 домовладений. Однако угрозы жизни людей нет.

Ранее местных жителей и туристов попросили подготовится к эвакуации, приготовить необходимые вещи и документы.

Кондратьев вместе с мэром Сочи Алексеем Копайгородским осмотрели зону подтопления. Мониторинговые группы осмотрели подтопленные дома и составили протоколы об ущербе.

Копайгородский заявил, что Сочи справились со стихийным бедствием и городские службы переходят в штатный режим работы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Краснодарский край  Сочи  Вениамин Кондартьев  дожди  подтопление 

Возврат к списку

Лента новостей

17:44 В России Губернатор Краснодарского края Кондратьев: купаться в Сочи сейчас опасно, многие пляжи закрыты

17:14 Город (Москва и область) Непривитым сотрудникам МГУ запретили присутствовать в университете

16:43 В мире Белоруссия запросила Россию о выдаче певицы Анжелики Агурбаш

15:37 Город (Москва и область) Более 3 млн москвичей привились первым компонентов вакцины от COVID-19

14:38 Город (Москва и область) Прививочный пункт в ГУМе закрыт

Актуальные материалы

14:38 Город (Москва и область) Прививочный пункт в ГУМе закрыт

09:53 Город (Москва и область) Где в Москве пройти ревакцинацию от коронавируса

18:24 В России Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

13:40 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»

11:16 В России В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

08:21 Город (Москва и область) Кафе и рестораны в Москве с 28 июня можно посетить только при наличии QR-кода

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru