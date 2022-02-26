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В России     26.02.2022 15:55

Из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновили продвижение на Украине – Песков

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Теги:  Украина  Россия  военная операция 

26 февраля. Mossovetinfo.ru - 25 февраля, в пятницу днем, верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск на Украине в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством.

Продвижение войск возобновлено в субботу днем в соответствии с планом проведения операции в связи с отказом от переговоров украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на слова пресс-секретаря президента, заявившего это журналистам в субботу.

24 февраля в эфире федерального телевидения Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса.

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Теги: 
Украина  Россия  военная операция 

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