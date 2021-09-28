Какие нововведения ждут россиян в октябре 2021 года

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале напомнил, что с 1 октября в России вступают в силу несколько новых законов.



С 1 октября Россияне могут бесплатно делать прививки, включенные в национальный календарь, не только в государственных, но и в частных клиниках.



Также с октября россияне получат бесплатный доступ к телеканалам первого и второго триплекса в интернете. При этом, содержание телеканалов должно быть единым во всех средствах распространения, за этим будет следить Роспотребнадзор.



Выплаты на первого и второго ребенка с октября будут поступать только на карту «Мир». Также их можно будет получить наличными или на банковский счет, не привязанный к банковским картам.



С 1 октября сотовые операторы будут обязаны передавать по требованию Роскомнадзора данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, об используемом ими оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.



Проектная документация, которая уже прошла госэкспертизу и использовалась при строительстве, с октября будет признаваться типовой, и попадать в госреестр.



В целях повышения финансовой грамотности населения, с 1 октября неквалифицированные инвесторы с октября будут проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Если они не пройдут тест, они все равно смогут воспользоваться любым финансовым инструментом, но на сумму не более 100 тысяч рублей за сделку. При этом, инвестору будет прислано специальное уведомление о принятии рисков на свою ответственность.



Оклады военнослужащих-контрактников и проходящих срочную службу, а также ряда сотрудников силовых ведомств (таможенников, пожарных, сотрудников ФСИН, судебных приставов и некоторых сотрудников фельдъегерской службы) с 1 октября будут проиндексированы на 3,7%.



Документы о государственной регистрации прав на недвижимость с 28 октября можно будет подавать через нотариуса. Заявления, поданные в бумажном виде, должны быть зарегистрированы в течение 5 рабочих дней, поданные в электронном виде - в течение 3 дней, при подаче через МФЦ - в течение 7 дней.