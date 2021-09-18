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В России     18.09.2021 12:24

Хакеры атакуют россиян через новую уязвимость Microsoft Office

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Теги:  хакеры  Microsoft  атаки 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Хакеры пытаются атаковать российские компании через новую уязвимость программных продуктов от компании Microsoft Office, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по безопасности «Лаборатории Касперского».

Уязвимость была выявлена в MS Excel, MS Word и MS PowerPoint. Всего было отмечено 18 атак на компании из научно-исследовательского, энергетического и крупного промышленного секторов, сектора разработки медицинских технологий, а также телекоммуникации и IT. Кроме того отмечена как минимум одна атака была направлена на органы государственной власти.

Атака происходит с помощью фишинговой рассылки. Стоит сотруднику открыть письмо от хакеров на своем компьютере, как на него начинает устанавливаться вредоносное ПО. Уязвимость позволяет устанавливать на компьютеры как программы-шпионы, так и просто шпионить за пользователями зараженной системы. Также хакеры могут через уязвимость зашифровать данные на компьютере или в системе и требовать выкуп за их расшифровку.

Уязвимость находится в MSHTML, движке браузера Internet Explorer, который отвечает за отображение веб-страницы в том или ином виде.

Microsoft объявила о выявлении уязвимости 7 сентября. Через неделю после этого компания опубликовала обновление, которое исправляет данную ошибку. Однако многие компании не уделяют должного внимания обновлению ПО, в связи с этим устранение уязвимости может занять много времени. Эксперты считают, что в ближайшее время можно ожидать целой волны хакерских атак через эту уязвимость на различные частные и государственные компании.

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Теги: 
хакеры  Microsoft  атаки 

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