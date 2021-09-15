 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В России     15.09.2021 10:57

Хорду от Екатеринбурга до Краснодара планируется начать строить в 2023 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Автодор  дороги  строительство 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Компания «Автодор» планирует в 2023 году начать строительство хордовой магистрали Екатеринбург - Краснодар, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на главу госкомпании Вячеслава Петушенко.

«Это 1600 километров, мы до 2030 года пока планируем половину трассы построить, начало в 2023 году», - заявил Петушенко в ходе брифинга на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

Трасса должна пройти через Саратов, Самару и Волгоград и соединит Урал с крупными промышленными и сельскохозяйственными центрами. После того, как трасса будет построена, доехать от Урала до побережья Черного моря можно будет на 10 часов быстрее, чем в настоящее время. Сейчас этот путь занимает у автомобилистов более 40 часов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Автодор  дороги  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

11:28 Город (Москва и область) Старт отопительного сезона в столице стал самым ранним за последние 20 лет

10:57 В России Хорду от Екатеринбурга до Краснодара планируется начать строить в 2023 году

10:30 Общество Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ночь на 17 сентября

09:02 Другое Компания Apple назвала цены на новые iPhone и другие гаджеты

08:37 В России Названы сферы деятельности, наиболее легкие для трудоустройства

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru