Конструкция вакцины против штамма «Омикрон» собрана Центром Гамалеи

11 декабря, Mjssjvetinfo.ru — Конструкция вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» собрана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.



«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет», - отметил Гинзбург.



Он выразил уверенность, что «Спутник V» — самая безопасная и эффективная в мире и будет защищать в том числе и от нового штамма.



Штамм «Омикрон» выявили почти в 60 странах, в том числе в России. Многие страны закрыли авиасообщение с Африкой и усилили противоэпидемические меры.



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о введении ограничений на въезд в Россию иностранцам из девяти африканских государств и Гонконга.