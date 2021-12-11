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В России     11.12.2021 08:56

Конструкция вакцины против штамма «Омикрон» собрана Центром Гамалеи

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Теги:  омикрон  Спутник V  Гамалеи  вакцина 

11 декабря, Mjssjvetinfo.ru — Конструкция вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» собрана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет», - отметил Гинзбург.

Он выразил уверенность, что «Спутник V» — самая безопасная и эффективная в мире и будет защищать в том числе и от нового штамма.

Штамм «Омикрон» выявили почти в 60 странах, в том числе в России. Многие страны закрыли авиасообщение с Африкой и усилили противоэпидемические меры.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о введении ограничений на въезд в Россию иностранцам из девяти африканских государств и Гонконга.

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Теги: 
омикрон  Спутник V  Гамалеи  вакцина 

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