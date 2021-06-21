10:53 В России Минэкономразвития хочет смягчить список неисправностей авто, за которые предусмотрен штраф
10:35 Город (Москва и область) В Москве проведут клинические испытания вакцины «Спутник V» для подростков
10:03 Город (Москва и область) Московские ЗАГСы временно работают только по записи
09:54 Город (Москва и область) Центры «Мои документы» продолжают работать по предварительной записи
09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19
09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19
10:18 Город (Москва и область) Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве
13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов
08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня
08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня
11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль