 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В России     12.10.2021 14:05

Минэкономразвития повысил прогноз инфляции в России до 7,4%

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минэкономразвития  инфляция  прогноз 

12 октября. Mossovetinfo.ru — Минэкономразвития на фоне роста цен на овощи повысило прогноз инфляции в России по итогам года с 5,8% до 7,4%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

По словам Решетникова, сейчас уровень инфляции находится «вблизи пика» и составляет 7,5%. При этом, по ряду причин ожидать к концу года серьезного снижения инфляции не приходится.

В тоже время Минэкономразвития сохранило макропрогноз на 2022-2024 годы, министерство ожидает, что к концу 2022 года инфляция в стране опустится до 4%.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минэкономразвития  инфляция  прогноз 

Возврат к списку

Лента новостей

14:05 В России Минэкономразвития повысил прогноз инфляции в России до 7,4%

13:08 Город (Москва и область) В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

12:53 Общество Дожди придут в Московский регион 13 октября

12:28 Власть Вячеслав Володин избран спикером Госдумы VIII созыва

11:46 Город (Москва и область) Оперштаб опубликовал новые данные по COVID-19 в Москве

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru