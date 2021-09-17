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В России     17.09.2021 17:46

Минимальная явка на выборах без учета ДЭГ фиксируется в Москве - ЦИК

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Теги:  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  ЦИК  Центризбирком  явка 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Минимальная явка на выборах в Государственную Думу без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) фиксируется в Москве, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Онлайн в Москве проголосовали уже более миллиона человек.

Явка на избирательные участки в Москве составляет 0,48%. Среди регионов, в которых отмечается минимальная явка также Севастополь (явка 0,78%) и Санкт-Петербург (3,72%).

Максимальная явка зафиксирована в Чукотском автономном округе - 31,39%. Однако голосование там началось раньше, чем в большинстве других регионов. Также среди лидеров по явке Чеченская Республика - 27,1%, и Республика Тыва - 26,21%.

Ранее глава ЦИК сообщила, что в целом по России на 16:00 явка на выборы без учета электронного голосования составила 9,16%.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы стартовало в пятницу, 17 сентября, в 08:00. Оно продлится до 19 сентября.

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- Схема одномандатных округов

- Как проголосовать онлайн

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  ЦИК  Центризбирком  явка 

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