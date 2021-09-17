17:46 В России Минимальная явка на выборах без учета ДЭГ фиксируется в Москве - ЦИК
17:32 Другое Рынок автокредитования в России вырос почти на 60% с начала 2021 года
17:30 Город (Москва и область) Один миллион человек проголосовал онлайн на выборах в Москве
17:25 В России К 16:00 пятницы явка на выборы в Госдуму по России составила 9,16% - ЦИК
17:23 Общество «Справедливый наблюдатель» выявил 1763 нарушения на выборах
08:40 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму-2021. Как найти свой избирательный участок
08:28 Общество Как проголосовать онлайн на выборах 2021 года
00:33 Город (Москва и область) Как найти свой избирательный участок. Медведковский округ 200
11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму
10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве
10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов