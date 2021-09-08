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В России     08.09.2021 03:36

Минтранс предложил изменить правила использования электросамокатов

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Теги:  Минтранс  электросамокаты  ПДД  изменения 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Минтранс подготовил окончательный вариант изменений в правила дорожного движения, определяющий правила использования электросамокатов и других «средств индивидуальной мобильности», сообщает «Коммерсантъ».

Согласно проекту документа, электросамокаты и другие подобные устройства будут выделены в отдельную категорию: средств индивидуальной мобильности (СИМ). Для всех подобных устройств будет введено ограничение скорости в 25 километров в час при движении по тротуарам, велодорожкам и обочинам проезжих частей.

Пока неясно, каким образом будет контролироваться это ограничение. Представитель дептранса Москвы Магомед Колгаев рассказал, что московская мэрия и Минпромторг предлагают на всех подобных устройствах использовать программное обеспечение, которое аппаратно не будет давать СИМ разгонятся быстрее 25 км/ч.

Также предлагается ввести ограничение СИМ по весу. Для поездок по тротуару или в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки), устройство должно весить не более 35 килограммов. Движение на СИМ по проезжей части будет разрешено только при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей. Из проекта исчезла ранее планировавшаяся норма о запрете проезда по проезжей части на моноколесах и других устройствах с гироскопической стабилизацией.

С 10 июня в Москве появились еще 35 зон, в которых искусственно ограничена скорость арендных электросамокатов. Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах.

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Теги: 
Минтранс  электросамокаты  ПДД  изменения 

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