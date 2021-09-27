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В России     27.09.2021 11:02

Минтранс представил законопроект о регулировании деятельности легковых такси

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Теги:  Минтранс  законопроекты  такси 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Минтранс разработал законопроект о регулировании деятельности легковых такси, сообщает «Российская газета».

Как сообщили в ведомстве, законопроект направлен на повышение безопасности пассажиров и детализирует требования для самозанятых водителей.

Чтобы получить разрешение на работу в сфере такси, водители-самозанятые должны будут заключать договора о перевозке пассажиров и багажа со службами заказа такси.

В настоящее время компании такси в основном работают с водителями по договорам аренды транспортных средств. Фактически, они просто предоставляют водителям машины, ан которые получены разрешения осуществлять деятельность такси, но не несут ответственность ни за водителей, ни за предоставленные машины.

Законопроект Минтранса предполагает обязательную работу самозанятых водителей через службу заказа, что позволит контролировать их деятельность через те сведения, которые служба заказа обязана предоставлять в региональную информационную систему. В частности, такие водители обязаны будут проходить медосмотр, а также регулярный контроль технического состояния транспортного средства.

За возможный ущерб, ответственность перед пассажиром будут нести совместно водитель и служба заказа.

Лицам, имеющим более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД планируется запрещать управлять такси. Кроме того, планируется, что правительство определит составы административных правонарушений, при совершении которых в течение последнего года также будет запрещено управлять легковым такси.

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Теги: 
Минтранс  законопроекты  такси 

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