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В России     04.09.2021 11:40

Минтранс: распознавание лиц во всем общественном транспорте России запустят к 2024 году

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Теги:  общественный транспорт  биометрия  оплата проезда 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – К 2024 году во всех видах общественного транспорта для оплаты проезда будет применятся биометрия, заявил в ходе марафона «Новое знание» министр транспорта России Виталий Савельев.

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», - приводит слова Савельева «Известия».

Ранее глава Минцифры МаксутШадаев рассказал, что в ряде российских аэропортов запустят пилотный проект по регистрации пассажиров на рейс через единую биометрическую систему.

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Теги: 
общественный транспорт  биометрия  оплата проезда 

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