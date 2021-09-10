 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В России     13.09.2021 09:57

Минтруд предложил выплачивать мужчинам материнский капитал

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минтруд  материнский капитал 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Минтруд подготовил поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому получать материнский капитал смогут мужчины, имеющие детей от суррогатных матерей, сообщают «Известия».

В пояснительной записке к документу указывается, что сейчас приоритетное право на получение господдержки предоставляется женщинам. Мужчина же имеет право на дополнительные меры господдержки по рождению ребенка только как производное от права женщины, которое может быть реализовано лишь в случае, если у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом.

В случае, если ребенок рожден суррогатной матерью, и жена мужчины усыновляет ребенка, семья не имеет права на получение материнского капитала. Однако, Конституционный суд принял решение, что и в таком случае семья должна иметь право на получение материнского капитала.

В связи с этим, по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, Минтруд разработал поправки в законодательство. На рассмотрение правительства их намерены внести 29 сентября. До конца года законопроект будет внесен в Госдуму.

Ранее Татьяна Голикова предложила расширить направления использования материнского капитала.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минтруд  материнский капитал 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:48 Мнения Вячеслава Володина удивило высказывание Владимира Зеленского о войне с Россией

10:43 Город (Москва и область) В Москве 5 миллионов человек уже получили первый компонент вакцины от коронавируса

09:57 В России Минтруд предложил выплачивать мужчинам материнский капитал

08:52 Мнения Песков допустил политическую интеграцию России и Белоруссии

08:27 В России В России может увеличиться число льготников по оплате ЖКУ

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru