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В России
22.09.2021, 09:43
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
22 сентября. Mossovetinfo.ru – Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной...
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В России
20.09.2021, 22:30
Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент
20 сентября. Mossovetinfo.ru – В Государственную Думу восьмого созыва проходят пять партий. Согласно предварит...
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В России
20.09.2021, 12:49
Роскомнадзор создаст новую систему для поиска запрещенного контента
20 сентября. Mossovetinfo.ru – Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подчиняющийся Роскомнадзору, намерен запустить с...