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В России     13.10.2021 13:43

Минздрав одобрил клинические испытания назальной вакцины от коронавируса

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Теги:  Минздрав  коронавирус  COVID-19  вакцины  испытания  разрешения 

13 октября. Mossovetinfo.ru — Минздрав разрешил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса в виде спрея, разработанной НИЦ имени Гамалеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра разрешений клинических исследований.

Назальная вакцина будет испытываться на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. Планируется, что в испытаниях будут принимать участие 500 взрослых добровольцев.

Разрешение на проведение испытаний действительно до 31 декабря 2023 года.

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Теги: 
Минздрав  коронавирус  COVID-19  вакцины  испытания  разрешения 

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