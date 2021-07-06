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В России     06.07.2021 14:50

Минздрав рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

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Теги:  Минздрав  коронавирус  COVID-19  вакцинация  противопоказания 

6 июля. Mossovetinfo.ru - Главный внештатный специалист по терапии Минздрава РФ Оксана Драпкина в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказала о противопоказаниях к прививке от коронавируса.

Противопоказанием для прививки является острая аллергическая реакция на ранее введенные вакцины. При этом, речь идет не об обычной крапивнице, а о более серьезных аллергических реакциях. Таких, как отек Квинке.

Противопоказанием для вакцинации является также период лактации (грудного вскармливания) у женщин и обострение хронических заболеваний.

Кроме того, вакцинироваться от коронавируса нельзя тем, кто не достиг возраста 18 лет.

Драпкина отметила, что, говоря об обострении хронических заболеваниях, как о противопоказании для прививки, речь идет именно об обострениях. Пациентов в стадии ремиссии вакцинировать можно и даже необходимо.

Тем людям, которые болеют ОРВИ или у которых наблюдается повышенная температура, прививку лучше сделать после выздоровления. По словам эксперта, иммунитет у таких людей уже ослаблен, поэтому эффективность прививки вероятно будет ниже, а саму прививку они могут перенести более тяжело.

Днем ранее стало известно, что в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник

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Теги: 
Минздрав  коронавирус  COVID-19  вакцинация  противопоказания 

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