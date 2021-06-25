15:27 Город (Москва и область) В Москве продлили запрет на ночную работу баров и ресторанов
14:49 В России Минздрав разрешил прививать беременных «Спутником V»
14:39 Город (Москва и область) Собянин обязал работодателей в Москве перевести часть сотрудников на «удаленку»
14:33 Город (Москва и область) Фан-зона в Лужниках возобновит работу 26 июня
13:38 В России В России выявлен первый случай заражения штаммом COVID-19 «дельта плюс»
16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19
14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан
11:49 Город (Москва и область) В Москве третьи сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19
10:58 Общество Более половины россиян поддерживает ограничение скорости в городах до 30 км/ч - опрос
10:41 Город (Москва и область) Оперштаб рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса
09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19