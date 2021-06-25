Минздрав разрешил прививать беременных «Спутником V»

25 июня. Mossovetinfo.ru - Минздрав снимает противопоказания для вакцинации беременных от коронавируса вакциной «Спуник V», сообщил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ глава ведомства Михаил Мурашко.



По словам Мурашко, данное решение было принято по итогам клинических исследований, а также с учетом накопленных данных о безопасности и эффективности вакцины.



Данное решение открывает возможность вакцинации от коронавируса беременных женщин. Ранее беременность являлась одним из противопоказаний для вакцинации.