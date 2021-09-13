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В России     13.09.2021 12:42

Минздрав РФ назвал грудное вскармливание противопоказанием для вакцинации от COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  Минздрав  противопоказания 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Минздрав отнес грудное вскармливание к противопоказаниям для вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства кормящей москвичке.

В ответе сообщается, что период беременности и грудного вскармливания относятся к противопоказаниям для вакцинации в связи с тем, что исследования о действии вакцины в указанные периоды не проводились.

Также сообщается, что изменения внесены в инструкцию вакцины «Спутник V». Беременность исключена из списка противопоказаний в случаях, когда польза от вакцинации превышает возможный риск. В тоже время грудное вскармливание остается в списке противопоказаний.

Ранее Росздравнадзор сообщил, что в России зафиксировано около 7 тысяч нежелательных реакций после вакцинации от коронавируса.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  Минздрав  противопоказания 

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