Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»

26 июня. Mossovetinfo.ru – Федеральную часть списка партии «Справедливая Россия – За Правду» возглавили лидер партии Сергей Миронов и сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин.



Список был озвучен Мироновым на съезде партии, который проходит в субботу в Красногорске.



В первую пятерку также вошли режиссер Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.



Партия «Справедливая Россия – За Правду» выдвигает на выборы в Госдуму 307 кандидатов по 36 федеральным группам и 223 кандидата по одномандатным округам.