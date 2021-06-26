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В России     26.06.2021 14:29

Миронов, Прилепин и Семигин пойдут в Госдуму во главе списка «Справедливой России»

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Теги:  выборы  выборы-2021  выборы в Госдум  выборы в Госдуму-2021  кандидаты  Справедливая Россия  СР 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Федеральную часть списка партии «Справедливая Россия – За Правду» возглавили лидер партии Сергей Миронов и сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Список был озвучен Мироновым на съезде партии, который проходит в субботу в Красногорске.

В первую пятерку также вошли режиссер Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.

Партия «Справедливая Россия – За Правду» выдвигает на выборы в Госдуму 307 кандидатов по 36 федеральным группам и 223 кандидата по одномандатным округам.

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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Госдум  выборы в Госдуму-2021  кандидаты  Справедливая Россия  СР 

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