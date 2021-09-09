Другие материалы
-
В России
10.09.2021, 07:45
Мошенники стали звонить россиянам от имени службы поддержки портала госуслуг
10 сентября. Mossovetinfo.ru – Мошенники начали звонить россиянам от имени службы поддержки портала госуслуг, сообща...
-
В России
09.09.2021, 12:00
Россиян предупредили, что мошенники начали рассылать письма от портала госуслуг
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбербанк выявил новую схему мошенничества с рассылкой писем якобы от портала госуслуг,...
-
В России
09.09.2021, 10:53
Минцифры начало тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Минцифры запустило приложение «Госуслуги.Авто», с помощью которого начало тестировать...