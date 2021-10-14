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В России
14.10.2021, 13:25
Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков привиться от COVID-19 и вернуться к работе
14 октября. Mossovetinfo.ru — Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал, пожилых медиков, которые в нача...
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В России
14.10.2021, 12:07
В России вновь обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки
14 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 986 человек, сообщает оперативный...
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В России
14.10.2021, 12:02
В России за сутки зафиксировано максимальное число случаев COVID-19 за все время пандемии
14 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в России выявлено 31 299 новых случаев заражения коронавирусом, сообща...