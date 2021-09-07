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07.09.2021, 18:00
Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса
7 сентября. Mossovetinfo.ru – В российских регионах сформирован достаточный запас вакцин от коронавируса, заявил ми...
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07.09.2021, 14:25
Доля ипотеки на индивидуальные дома в портфеле ДОМ.РФ достигла 9%
7 сентября. Mossovetinfo.ru – Доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство в портфеле банка ДОМ...
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В России
07.09.2021, 13:22
Счетная палата предложила выдавать льготную ипотеку один раз в жизни
7 сентября. Mossovetinfo.ru – Счетная палата предложила ввести ограничения на выдачу льготной ипотеки, чтобы снизит...